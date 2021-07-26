Западная Европа в воде: затапливает Бельгию и Швейцарию

Улицы Британии сейчас напоминают Венецианские каналы. Ушли под воду также железнодорожные станции Швейцарии

Города Бельгии пережили сильное наводнение / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Большая вода снова терроризирует Старую Европу. Улицы Великобритании сейчас напоминают Венецианские каналы. Больше всего пострадал Лондон. Ушли под воду также железнодорожные станции Швейцарии. В Бельгию наводнение пришло уже второй раз за лето. Новые последствия стихии увидела воочию корреспондент "Сегодня" Зоряна Степаненко.



"С лопатами и мотыгами, бельгийцы разгребают завалы на улицах. Всюду – комья; деревянные глыбы, куски асфальта и грязь. Все это последствия наводнения, бушевавшего в городке Динан", – рассказывает наш корреспондент.

Несколько часов дожди шли в бельгийском городе Динан и превратили дороги в бурные потоки. Сотни домов были затоплены. Их жители пытаются хоть что-то спасти из собственного имущества. Повезло тем, кто живет на верхних этажах – только туда вода не добралась. А вот машины одну за другой забирали мощные потоки.

Улицы бельгийского городка Пепенстер перекрыты смытыми водой машинами. Фото Reuters / автор Johanna Geron

"Мою машину подхватила вода и отнесла прочь. Я даже не представляю, где она! Вот такие убытки. А с улицей только посмотрите, что случилось! Все здесь в выбоинах, дорога окончательно разрушена, – с отчаянием говорит местная жительница Натали Розеналь.

Стихия повредила и железнодорожные пути. Город оказался в частичной транспортной блокаде. Поезда сюда пока не ходят. Когда все восстановят – коммунальщики не прогнозируют.

Стихия в Великобритании

Под воду – пошли и улицы Великобритании . Таких мощных ливней не выдержал даже привычный к дождливой погоде Лондон.

Здесь затопило дорожные развязки, тоннели, подземку британской столицы. Закрылось восемь станций метро.

В Лондоне были закрыты несколько станций метро / Фото Reuters / Автор HENRY NICHOLLS



Удар непогоды по Швейцарии

Там поплыли дороги, тротуары, железнодорожные станции. Под воду ушли подземные гаражи, подвалы и улицы в пяти районах. Один из них после мощного ливня еще и засыпало градом.

И это в то время, как Европа до сих пор не оправилась от предыдущего наводнения, бушевавшего две недели назад. Стихию прозвали катастрофой столетия. Погибло более 250 человек.

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Далее прогнозы синоптиков неутешительны. На этой неделе стоит ожидать новых ливней.

Напомним, что столицу Великобритании накрыли мощные ливни, которые вызвали настоящие потопы в некоторых районах Лондона в воскресенье, 25 июля. На видео очевидцев видно затопленные проезжие части и огромные лужи в магазинах на первых этажах.

Также канцлер Германии Ангела Меркель назвала пугающей и такой, что невозможно описать, ситуацию с наводнениями в ее стране.