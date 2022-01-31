Заседание Совбеза ООН: основные решения по Украине

В Украине заявили, что не верят в заявления России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Совет Безопасности ООН провел заседание в связи с угрозой вторжения России в Украину, созванное представителем Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Как отмечается, заместитель генерального секретаря ООН призвал Украину и Россию к деэскалации и избранию дипломатического пути урегулирования конфликта.

Что сказали США

США выступили с поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали Россию избрать путь дипломатии. При этом представитель США Линда Томас-Гринфилд отметила, что в США "готовы и к тому, что Россия выберет путь конфликта". По ее словам, если Россия вторгнется в Украину, то "последствия будут чудовищными".

Также было заявлено, что следующие раунды переговоров с РФ о так называемых гарантиях безопасности покажут, какой путь решила избрать Россия.

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Томас-Гринфилд обвинила РФ в том, что там угрожали военными действиями, если Запад откажется выполнять российские требования.

Позиция Запада и Китая

Великобритания назвала скопление российских войск вокруг Украины "крупнейшим за последние десятки лет в Европе" и призвала Россию избрать путь дипломатии. Также было отмечено, что со стороны Великобритании будут применены жесткие меры в случае вторжения РФ в Украину.

Франция, в свою очередь, выразила поддержку дипломатическому урегулированию конфликта с РФ и заявила, что продолжит "поддерживать мирный процесс в рамках выполнения Минских договоренностей, а также усилия в "нормандском формате" переговоров".

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А вот китайский представитель Чжан Цзюнь заявил, что ситуация вокруг Украины требует "тихой дипломатии", а не публичного обсуждения в рамках Совбеза ООН.

Позиция России

В России отвергли обвинения в планировании вторжения в Украину, заявив, что "РФ имеет право размещать свои войска на своей территории там, где ей вздумается".

"Пусть наши американские коллеги предоставят хотя бы одно конкретное доказательство того, что Россия хочет напасть на Украину. Ни одного факта нет", – сказал представитель России Василий Небензя.

Также он отметил, что РФ проведет заседание Совбеза ООН по Украине в середине февраля, когда будет там председательствовать. Позже он покинул заседание, не дождавшись его завершения, объяснив это "встречей с генеральным секретарем ООН" и попросив "не считать это демаршем".

Позиция Украины

Представитель Украины Сергей Кислица обвинил Россию в опасном скоплении войск вокруг украинской границы, а также в усилении российской дезинформации.

"Мы не верим в заявления России, а верим лишь практическим действиям и отводу войск от границы. Украина отвергает любые попытки заставить Украину угрозами выполнять какие-то требования", – подчеркнул он.

По его словам, страна готова дать отпор в случае нового акта агрессии РФ, однако выступает за диалог для урегулирования конфликта. Он отметил, что президент Владимир Зеленский "неоднократно подчеркивал, что готов встретиться с российским коллегой".

Напомним, делегация России покинула заседание Совета Безопасности ООН, связанное с Украиной. Это произошло перед выступлением постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Глава делегации, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, что уход связан с встречей с генсеком ООН.

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