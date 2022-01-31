Демарш России в Совбезе ООН: что произошло

Глава российской делегации ушел с заседания перед выступлением представителя Украины

Глава российской делегации объяснил уход с заседания Совбеза ООН / Фото: Reuters

Делегация России покинула заседание Совета безопасности ООН по Украине "Угрозы международному миру и безопасности. Украина". Это было сделано перед выступлением постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава делегации, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, что уход связан с встречей с генсеком ООН.

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"Я хочу принести извинения членам Совета и прошу не воспринимать мой уход как демарш те страны, которые будут выступать после того, как предоставите им слово. Я иду на встречу с генеральным секретарем накануне нашего председательства в Совете, которое начинается завтра. К сожалению, не могу перенести его из-за графика секретаря", — сказал Небензя.

Что ранее заявили в ООН

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия угрожала военными действиями в случае невыполнения своих требований.

Поспред США также подчеркнула, что агрессия России — это угроза не только Украине, но и всей Европе и международному порядку, который должен сохранять Совет Безопасности.

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Заседание Совбеза было инициировано Соединенными Штатами. Вашингтон захотел обсудить на уровне Совбеза агрессию России в сторону Украины, а также наращивание российского военного присутствия РФ на границе с Украиной.

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