США созывают заседание Совбеза ООН по поводу угрозы нападения России на Украину

Заседание должно состояться в конце этого месяца

США хотят обсудить угрожающее поведение России в отношении Украины/Коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки созывают заседание Совета безопасности ООН в связи с угрозой полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Заседание запланировано на понедельник, 31 января.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

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США решили созвать заседание Совбеза ООН после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами. Штаты хотят обсудить угрожающее поведение России в отношении Украины, а также наращивание российских войск у украинской границы и на территории Беларуси.

По словам Линды Томас-Гринфилд, этот вопрос имеет "решающее значение для международного мира и безопасности", поэтому члены Совбеза ООН должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы.

"Это не тот момент, чтобы ждать и наблюдать. Сейчас нужно полное внимание Совбеза, и мы надеемся на прямое и целенаправленное обсуждение в понедельник", — отметила Линда Томас-Гринфилд.

Угроза вторжения РФ в Украину

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск .

. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства. Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.

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