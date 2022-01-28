США скликають засідання Радбезу ООН з приводу загрози нападу Росії на Україну

Засідання має відбутися в кінці цього місяця

США хочуть обговорити загрожуючу поведінку Росії щодо України/Колаж: "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки скликають засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із загрозою повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Засідання запланували на понеділок, 31 січня.

Про це йдеться в заяві постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

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США вирішили скликати засідання Радбезу ООН після декількох тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами. Штати хочуть обговорити загрожуючу поведінку Росії щодо України, а також нарощування російських військ біля українського кордону та на території Білорусі.

За словами Лінди Томас-Грінфілд, це питання має "вирішальне значення для міжнародного миру та безпеки", тому члени Радбезу ООН повинні ретельно вивчити факти та розглянути, що поставлено на карту для України, Росії, Європи.

"Це не той момент, щоб чекати та спостерігати. Зараз потрібна повна увага Радбезу, і ми сподіваємося на пряме та цілеспрямоване обговорення у понеділок", — зазначила Лінда Томас-Грінфілд.

Загроза вторгнення РФ в Україну

Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави. Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює воєнні варіанти щодо України.

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