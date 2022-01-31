Демарш Росії в Раді Безпеки ООН: що сталося

Глава російської делегації пішов із засідання перед виступом представника України

/ Фото: Reuters

Делегація Росії залишила засідання Ради Безпеки ООН, пов'язане з Україною: "Загрози міжнародному миру та безпеці. Україна" Це сталося перед виступом постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Глава делегації, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя пояснив, що йде, бо в нього зустріч з генсеком ООН.

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"Я хочу вибачитися перед членами Ради і прошу не сприймати мій відхід як демарш ті країни, які будуть виступати після того, як надасте їм слово. Я йду на зустріч із генеральним секретарем напередодні нашого головування в Раді, яке починається завтра. На жаль, не можу перенести його через графік секретаря", – сказав Небензя.

Що раніше заявили в ООН

Раніше постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія загрожувала воєнними діями у разі невиконання своїх вимог.

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Постпред США також наголосила, що агресія Росії — це загроза не лише Україні, а й усій Європі та міжнародному порядку, який має зберігати Рада Безпеки.

Засідання Радбезу ініціювали Сполучені Штати. Вашингтон захотів обговорити на рівні Ради Безпеки агресію Росії проти України, а також нарощування російської військової присутності РФ на кордоні з Україною.

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