Зеленский, Дуда и Науседа "разнесли" признание "ЛДНР"

Президенты Украины, Польши и Литвы сделали общее заявление / Коллаж "Сегодня"

Президенты Польши и Литвы, которые 23 февраля находились с визитом в Киеве, осудили признание Россией террористических формирований в Донецке и высказались за вступление Украины в НАТО и ЕС.

Об этом говорится в совместном заявлении Анджея Дуды, Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, размещенном на сайте Офиса президента.

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Заявление

"Мы, президенты Украины, Литовской Республики и Республики Польша – государств Люблинского треугольника, встретившись в Киеве 23 февраля 2022 года, самым решительным способом осуждаем решение Российской Федерации признать квазиобразование на временно оккупированных территориях Украины – так называемые "Луганскую народную республику" и "Донецкую народную республику". Этот непровоцированный агрессивный шаг России является очередным грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, в частности Устава ООН, а также гарантий безопасности, предоставленных Украине Будапештским меморандумом 1994 года", – сказано в заявлении.

Также лидеры трех стран отметили, что таким образом Россия сознательно и в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей и несет полную ответственность за дальнейшее ухудшение ситуации безопасности в регионе.

Санкции

"Решение Российской Федерации признать так называемые "ЛДНР" не будет иметь правовых последствий. Мы призываем международное сообщество принять решительные и далеко идущие шаги в ответ на этот еще один акт агрессии, совершенный Россией против суверенитета и территориальной целостности Украины. Такой ответ должен включать быстрое введение мощного пакета санкций против Российской Федерации, включая меры, направленные на "Северный поток – 2", - говорится в заявлении.

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Президенты Литовской Республики и Республики Польша также высказались в поддержку усилий Украины по вступлению в НАТО и ЕС, "что соответствует волеизъявлению и выбору украинского народа".

"Мы подчеркиваем, что, учитывая прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации и внутренних реформах, а также нынешние вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, и Литовская Республика и Республика Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели", – резюмировали высокие гости в своем заявлении.

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