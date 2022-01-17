Зеленский предложил Путину встречу – в Кремле ответили в своем стиле

Владимир Путин (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения трехстороннего саммита Россия-США-Украина, который предложил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения.

Об этом сообщает Интерфакс.

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"Понимаете, вопрос по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина заявил, что предстоит выяснить, что конкретно Украина планирует обсуждать с ними.

Отметим, в Кремле в очередной раз пытаются переложить ответственность за конфликт на боевиков, а себя позиционируют лишь посредниками.

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"Россия не является, еще раз повторяем, стороной конфликта. Означает ли это, что большую надежду они (Киев – Ред.) возлагают на Соединенные Штаты и меньшую надежду возлагают на "нормандский формат"? Означает ли это, что они не считают больше необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в "нормандском формате"? К сожалению, пока ответов на все это нет", – сказал он.

Российская оккупация Донбасса