Зеленский предложил Путину встречу – в Кремле ответили в своем стиле

Владимир Путин (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения трехстороннего саммита Россия-США-Украина, который предложил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Понимаете, вопрос по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих", – сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина заявил, что предстоит выяснить, что конкретно Украина планирует обсуждать с ними.
Отметим, в Кремле в очередной раз пытаются переложить ответственность за конфликт на боевиков, а себя позиционируют лишь посредниками.
"Россия не является, еще раз повторяем, стороной конфликта. Означает ли это, что большую надежду они (Киев – Ред.) возлагают на Соединенные Штаты и меньшую надежду возлагают на "нормандский формат"? Означает ли это, что они не считают больше необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в "нормандском формате"? К сожалению, пока ответов на все это нет", – сказал он.
Российская оккупация Донбасса
- В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
- В 2021-м году РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Также в ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину. Отмечается, что распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не доводились, но была отмечена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.