Зеленський запропонував Путіну зустріч – у Кремлі відповіли у своєму стилі

Володимир Путін (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував можливість проведення тристороннього саміту Росія-США-Україна, який запропонував український президент Володимир Зеленський. За його словами, у Кремлі поки що немає розуміння, які питання можуть стати предметом обговорення.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Розумієте, питання щодо Донбасу чи не щодо Донбасу. Якщо я правильно пам'ятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити у складі трьох", – сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна заявив, що належить з'ясувати, що саме Україна планує обговорювати з ними.

Зазначимо, у Кремлі в черговий раз намагаються перекласти відповідальність за конфлікт на бойовиків, а себе позиціонують лише посередниками.

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"Росія не є, ще раз повторюємо, стороною конфлікту. Чи означає це, що велику надію вони (Київ – Ред.) покладають на Сполучені Штати та меншу надію покладають на "нормандський формат"? Чи означає це, що вони не вважають більше за потрібне все-таки хоч якось орієнтуватися на виконання тих зобов'язань, які були зафіксовані в "нормандському форматі"? На жаль, поки що відповідей на все це немає", – сказав він.

Російська окупація Донбасу