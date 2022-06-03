"Жаль, бункер не затопит". Россию накрыли масштабные пожары и наводнения (видео)

Россию накрыла волна масштабных пожаров. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России 3 июня вспыхнули сразу несколько масштабных пожаров. Сначала произошел пожар на заводе в городе Набережные Челны. Позже стало известно о том, что горит бизнес-центр в Москве с людьми внутри.

Видео пожаров разместили ряд Telegram-каналов.

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Так, на западе Москвы загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Внутри оставались около 15 человек. Пропагандистские СМИ уже отчитались, что причиной стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде.

Кроме того, в Набережных Челнах эпично горел склад с резиной и пластиком. Ну а в Подмосковье – потоп.

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"Было бы классно, если бункер деда затопит. Мы знаем, что вы скучали за полыхающей рашкой! И она начнет гореть сильнее и быстрее", - пишет Telegram-канал "Политика страны".

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