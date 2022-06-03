"Шкода, бункер не затопить". Росію накрили масштабні пожежі та повені (відео)

Росію накрила хвиля масштабних пожеж. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Росії 3 червня спалахнули одразу кілька масштабних пожеж. Спочатку сталася пожежа на заводі у місті Набережні Човни. Пізніше стало відомо про те, що горить бізнес-центр у Москві з людьми всередині.
Відео пожеж розмістили ряд Телеграм-каналів.
Так, на заході Москви спалахнув бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Усередині залишалося близько 15 людей. Пропагандистські ЗМІ вже прозвітували, що причиною стало коротке замикання через неправильний монтаж освітлення на фасаді.
Крім того, в Набережних Човнах епічно горів склад із гумою та пластиком. Ну а у Підмосков'ї – потоп.
"Було б класно, якщо бункер діда затопить. Ми знаємо, що ви нудьгували за палаючою рашкою! І вона почне горіти сильніше і швидше", – пише Telegram-канал "Політика країни".
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