"Жалею, что прожил так мало": в Минске сирота покончил с собой – КГБ его преследовал из-за протестов

Фото: Дмитрий Стаховский

В Минске 17-летний фигурант уголовного дела об участии в "массовых беспорядках" Дмитрий Стаховский, который был сиротой и жил в общежитии, покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает издание "Вясна".

Известно, что днем ​​25 мая его допрашивали по этому делу. Парень спрыгнул с 16-этажного дома, накануне оставив предсмертное письмо на своей странице в социальной сети.

"Если бы на меня не оказывали моральное давление, не думаю, что я бы решился на такой ужасный поступок, как суицид. Но мои силы были на исходе... Очень сильно жалею о том, что прожил так мало. А ведь еще пару лет назад строил планы на будущее, что поеду снова за границу, буду там жить и работать. Но жизнь она ведь такая непредсказуемая", – написал Дмитрий Стаховский.

Реклама

Известно, что сотрудники общежития, где жил парень, указали на него как на участника протестов, после чего он стал фигурантом уголовного дела по ст. 293 ГК.

Как мы писали накануне, после того как пенсионерка из Минска более полугода назад оставила комментарий в социальных сетях под сообщением об избиении протестующих и написала слово "тварь", ее пришли задерживать.