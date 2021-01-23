В Беларуси возобновились протесты: силовики задерживают демонстрантов (видео)

В субботу, 23 января, в Беларуси возобновились акции протеста против президента Александра Лукашенко.
Как передает "Белсат" в Telegram, на "акции солидарности" и марши вышли жители Минска, Гродно и Бобруйска.
Белорусы выстраиваются в "цепи единства".
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: @belteanewspic.twitter.com/bCxVamHlTX
На акциях протеста в Бобруйске были задержаны 15 человек, троих из них отпустили под подписку о неразглашении.
Также в Гродно были задержаны три женщины на Советской улице.
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: motolkohelp pic.twitter.com/fsLzFKgwh8
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что он с Путиным намертво в одной команде.
Также он подчеркнул, что отказывается слагать свои полномочия и уходить в отставку – покинуть свой пост готов только в случае поражения на выборах.
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