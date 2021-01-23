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В Беларуси возобновились протесты: силовики задерживают демонстрантов (видео)

23 января, 17:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Белорусы выстраиваются в "цепи единства"

В субботу, 23 января, в Беларуси возобновились акции протеста против президента Александра Лукашенко.

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Как передает "Белсат" в Telegram, на "акции солидарности" и марши вышли жители Минска, Гродно и Бобруйска.

Белорусы выстраиваются в "цепи единства".

На акциях протеста в Бобруйске были задержаны 15 человек, троих из них отпустили под подписку о неразглашении.

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Также в Гродно были задержаны три женщины на Советской улице.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что он с Путиным намертво в одной команде.

Также он подчеркнул, что отказывается слагать свои полномочия и уходить в отставку – покинуть свой пост готов только в случае поражения на выборах.

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протесты Беларусь Александр Лукашенко
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