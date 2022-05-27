Жданов рассказал о новой смене тактики РФ и проблеме ВСУ

Оккупанты отходят назад и ждут, пока нанесет удары их артиллерия и авиация. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Тактика российских оккупантов в последнее время изменилась. В частности, военные России стали более осторожными и используют тактику выжженной земли.

Об этом "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Изменения в РФ

По его мнению, россияне уже не идут в лобовую атаку.

"Если видят, что есть отпор, то отходят назад и ждут, пока нанесет удары их артиллерия и авиация. Используют тактику выжженной земли. Наша проблема – в средствах и силах для ведения контрбатарейной борьбы. Мы ждем артиллерию от наших партнеров – тогда у нас будет возможность выровнять ситуацию", – сказал Жданов.

В свою очередь, в Минобороны Украины уточнили, что информация о смене тактики – это, скорее, "чьи-то личные мнения".

"Некоторые изменения есть – например, длительные налеты. Но существенных, кардинальных изменений не произошло", – сообщили нам в Минобороны.

Читайте подробнее в статье "Идут за спинами военных: Жданов рассказал, как Россия использует "вагнеровцев".

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Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил на канале "Украина 4.5.0." потери врага на 27 мая:

Напомним, российские оккупанты больше всего запускают ракет по Луганской области. В четверг, 26 мая, воздушные силы ВСУ сбили одну из них.

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