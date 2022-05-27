Жданов розповів про нову зміну тактики РФ і проблему ЗСУ

Окупанти відходять назад і чекають, поки нанесе удари їхня артилерія та авіація. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Тактика російських окупантів останнім часом змінилася. Зокрема, військові Росії стали обережнішими та використовують тактику випаленої землі.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Зміни в РФ

На його думку, росіяни вже не йдуть у лобову атаку.

"Якщо бачать, що є відсіч, то відходять назад і чекають, поки завдасть ударів їх артилерія та авіація. Використовують тактику випаленої землі. Наша проблема – в засобах та силах для ведення контрбатарейної боротьби. Ми чекаємо на артилерію від наших партнерів – тоді в нас буде можливість вирівняти ситуацію", – сказав Жданов.

Своєю чергою в Міноборони України уточнили, що інформація про зміну тактики – це, скоріше, "чиїсь особисті думки".

"Деякі зміни є – наприклад, тривалі нальоти. Але суттєвих, кардинальних змін не відбулося", – повідомили нам у Міноборони.

Читайте докладніше в статті "Ідуть за спинами військових: Жданов розповів, як Росія використовує "вагнерівців".

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Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив на каналі "Україна 4.5.0." втрати ворога на 27 травня:

Нагадаємо, російські окупанти найбільше запускають ракет по Луганській області. У четвер, 26 травня, повітряні сили ЗСУ збили одну з них.

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