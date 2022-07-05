Знак свыше? В Москве удар молнии попал в Останкинскую телебашню (фото, видео)

Москву атаковала непогода. Фото: коллаж "Сегодня"
Во вторник, 5 июля, в Москве в Останскинкую башню ударила молния. Дождь сопровождался грозой, порывистым ветром и молниями.
Об этом сообщают российские СМИ.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что разряды молнии попали в верхнюю часть Останкинской башни, а затем светящиеся стрелы ушли в сторону жилых домов.
В некоторых районах Москвы прошел град.
В Москве вспыхнул пожар в одном из самых высоких небоскребов
В столице России Москве вечером, 3 июля, произошел пожар в одной из башен комплекса Capital Towers. Как сообщает Telegram-канал "Украина 24", предварительно, возгорание произошло на 55-м этаже. На месте работают пожарные.
"Горит самая высокая прописка в Москве – именно так называют ЖК Capital Towers. Дым идет с крыши одного из недостроенных небоскребов. Нет случайностей, есть закономерности. Мордор должен гореть в аду", – прокомментировал пожар советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Российские СМИ со ссылкой на информацию московского управления МЧС сообщают, что, по предварительным данным, на крыше одной из башен Capital Towers в центре Москвы горели строительные леса.
Ранее мы рассказывали, что 29 июня в Москве случился масштабный пожар. Сначала загорелась мусорная свалка, а потом огонь перекинулся на склад с шинами.