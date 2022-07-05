Знак згори? У Москві удар блискавки потрапив в Останкінську телевежу (фото, відео)

Москву атакувала негода. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 5 липня, у Москві в Останскінську вежу вдарила блискавка. Дощ супроводжувався грозою, поривчастим вітром та блискавками.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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На опублікованих кадрах можна побачити, що розряди блискавки потрапили у верхню частину Останкінської вежі, а потім стріли, що світилися, пішли у бік житлових будинків.

У деяких районах Москви пройшов град.

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У Москві спалахнула пожежа в одному з найвищих хмарочосів

У столиці Росії Москві ввечері 3 липня сталася пожежа в одній з веж комплексу Capital Towers. Як повідомляє Telegram-канал "Україна 24", попередньо займання сталося на 55-му поверсі. На місці працюють пожежники.

"Горить найвища прописка в Москві – саме так називають ЖК Capital Towers. Дим іде з даху одного з недобудованих хмарочосів. Немає випадковостей, є закономірності. Мордор має горіти в пеклі", – прокоментував пожежу радник голови МВС України Антон Геращенко.

Російські ЗМІ з посиланням на інформацію московського управління МНС повідомляють, що, за попередніми даними, на даху однієї з веж Capital Towers у центрі Москви горіли будівельні риштування.

Раніше ми розповідали, що 29 червня у Москві сталася масштабна пожежа. Спочатку загорілося сміттєзвалище, а потім вогонь перекинувся на склад з шинами.