"Зрада" отменяется? США по-прежнему настаивают на остановке "Северного потока – 2"

Блинкен обсудил с Маасом сотрудничество с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать коллективную безопасность

Фото: REUTERS/Efrem Lukatsky

Позиция Соединенных Штатов в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе остается неизменной, они по прежнему решительно настроены против этого российского проекта, который способствует подрыву безопасности в регионе.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом во вторник, передает пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этом ключе подчеркнул, что США продолжат противодействовать газопроводу "Северный поток – 2", – говорится в сообщении.

Блинкен и Маас также обсудили важность трансатлантического сотрудничества для решения проблем, создаваемых Китаем и Россией, усилия по деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и обеспечение упорядоченного вывода войск из Афганистана.

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Напомним, ранее портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что администрация американского президента Джо Байдена якобы намерена отказаться от санкций против Nord Stream AG (оператор "Северного потока – 2"), поскольку не готова пойти на разрыв с Германией по такому поводу.

Мы также сообщали, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что наращивание военного присутствия РФ на рубежах Украины и "Северный поток – 2" несут угрозу безопасности Европы.

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