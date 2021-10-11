Агент Кремля вкрав формулу британської вакцини проти COVID-19 – дані розвідки

РФ викрала проект вакцини AstraZeneca для розробки свого "Супутника V". Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використовувала її для розробки свого препарату "Супутник V".

Про це повідомили джерела британської газети The Sun.

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У публікації наголошується, що підозри з'явилися ще минулого року, а тепер служби безпеки впевнені в тому, що формула вакцини AstraZeneca була скопійована росіянами. Вони стверджують, що мають докази. Зазначається, що дані були викрадені іноземним агентом особисто.

Реакція Кремля

Представники уряду Великої Британії поки не коментували сьогоднішню публікацію Sun. А ось прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на запитання кореспондента "Ехо Москви" про те, як в Кремлі ставляться до публікації видання Sun про вакцину "Супутник V" відреагував так:

"Газета Sun – це ж дуже відома, глибоко не наукова газета. Напевно, ось так ми і ставимося до цих публікацій"

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Вакцина "Супутник V"

Це комбінована векторна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19. Вона розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені М.Ф. Гамалії.

У РФ вакцина була зареєстрована 11 серпня 2020 року, ось тільки в світі її не визнали. В Україні теж категорично відмовилися від її використання, багато чиновників, політиків і медиків називали її небезпечною. У самій Росії було кілька випадків загибелі людей після уколу препарату

Москва не змогла "пропхати" масове використання вакцини у світі, а з тими небагатьма країнами, з якими вдалося домовитися про постачання, теж стався провал: від "Супутника" відмовилися Чехія, Бразилія, Словаччина, а президент Аргентини захворів після щеплення російським препаратом.

Як повідомляли "Сьогодні", раніше міжнародні вчені засумнівалися в результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повний звіт про тестування препарату, оскільки Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.

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У свою чергу журналіст Дмитро Гордон принизив російську вакцину, назвавши її кошмаром і світовою трагедією. Він нагадав, як путінська пропаганда епічно зганьбилася, коли країни почали відмовлятися від російського препарату від коронавірусу.