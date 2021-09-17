У додатку «Навальний» публікують повідомлення з сайту опозиціонера Олексія Навального. Фото: Reuters

Корпорації Apple і Google видалили додаток "Навальний" з App Store і Google Play у перший день виборів в Росії.

Про це повідомила "Команда Навального".

У додатку "Навальний" публікують повідомлення з сайту опозиціонера Олексія Навального. Також там є функція "Розумного голосування".

Роскомнадзор 19 серпня зажадав, щоб Apple і Google видалили додаток "Навальний" зі своїх магазинів додатків, пославшись на його зв'язок з ФБК. 16 вересня відомство пригрозило корпораціям штрафами, якщо вони проігнорують вимогу.

Крім того, 16 вересня представники Apple і Google викликали на засідання тимчасової комісії Ради федерації з захисту державного суверенітету. У Telegram опублікували фрагмент цього засідання, на якому глава комісії Андрій Клімов питав юристів, що представляють Apple, "ким регулюється портал App Store".

У чому суть "Розумного голосування"?

"Розумне голосування" – проєкт, розроблений командою Олексія Навального і дозволяє, як стверджують розробники, виборцям віддати голос проти кандидатів від партії влади.

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Технологія "Розумне голосування" розроблена у 2019 році прихильниками російського опозиційного політика Олексія Навального. Проект був офіційно представлений 3 вересня, напередодні єдиного дня голосування в Росії, в тому числі скандальних виборів до Московської міської думи, який пройшов 8 вересня. Метою "Розумного голосування", як то кажуть на сайті проекту, є зруйнувати монополію партії "Єдина Росія" в законодавчих органах влади на всіх рівнях.



Команда Навального пропонує виключити розпорошення голосів між різними кандидатами і закликає, домовившись, голосувати за самого сильного супротивника ЕР. При цьому підкреслюється, що найсильніший кандидат визначається на основі результатів попередніх виборів і поточних соціологічних опитувань. На сайті проекту "Розумне голосування" громадянам пропонується, вказавши регіон і адреса, дізнатися ім'я "свого кандидата" проти партії влади.

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Передісторія

Перед виборами в Держдуму Роскомнадзор почав блокувати "Розумне голосування" в Росії і зажадав від корпорацій Аpple, Google, Cloudflare і Cisco не дозволяти сервісу обходити блокування в Росії.

Крім того, суд заборонив "Яндексу" і Google показувати словосполучення "розумне голосування" в пошуковій видачі як забезпечувальний захід щодо захисту товарного знака за позовом компанії з виробництва вовни, яка зареєструвала однойменний товарний знак.

"Яндекс" прибрав сайт "Розумного голосування" з пошукової видачі, коли його внесли до реєстру заборонених сайтів. Щоб домогтися виключення "Розумного голосування" з результатів видачі Goggle, в московський офіс компанії прийшли пристави.

15 вересня команда Навального опублікувала рекомендації "Розумного голосування" щодо кандидатів до Держдуми. 16 вересня соратники політика повідомили, що телеграм-бот і сайт "Розумного голосування" піддався "найпотужнішою" DDoS-атаці.

Раніше ми повідомляли, що Олексій Навальний відбуває строк у 2 роки і 6 місяців у виправній колонії ІК-2 в Покрові у так званій справі "Ів Роше", за якою опозиціонер спочатку мав умовний термін.

Також нагадаємо, Мосміськсуд 9 червня визнав пов'язані з Навальним ФБК і Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації були ліквідовані, а діяльність громадського руху заборонена.