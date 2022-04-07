Австралія передасть Україні БТРи Bushmaster – очільниця МЗС

Міністр закордонних справ Маріс Пейн оголосила, що Австралія надішле військову допомогу Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Очільниця австралійського МЗС Маріс Пейн на зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО у Брюсселі сказала, що Австралія поставить в Україну бронетранспортери Bushmaster.

Про це пише Україна 24.

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Австралія відправить бронетранспортери власного виробництва в Україну на прохання президента Володимира Зеленського.

Бронетранспортери Bushmaster, створені компанією Thales Australia, відрізняються високою якістю та прохідністю. Вони призначені для перевезення особового складу та можуть захистити від легкої стрілецької зброї та фугасів.

Основні характеристики броньовика:

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Маса – 12,5 тонни;

Довжина – 7,18 метра;

Ширина – 2,48 метра;

Висота – 2,65 метра;

Дальність ходу – 800 км;

Максимальна швидкість – 100 км/год;

Клас захисту – захистить від 7,62 мм патрона та 8 кг фугасу.

Зеленський звернувся до уряду Австралії

Президент України 31 березня виступив перед парламентаріями Австралії. Запис звернення опублікували на сторінці Зеленського в Telegram.

За словами лідера держави, природа зла є такою, що агресія Росії стала загрозою і для Австралії – незважаючи на відстань між країнами.

Росія щиро говорить про можливість застосування ядерної зброї, чого не було десятки років. Її дії загрожують світові радіаційним забрудненням.

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"Також потрібен дієвий інструментарій, щоб притягнути до миттєвої відповідальності будь-яку державу, яка блокує морські торговельні шляхи. Щоб навіть спокуси такої ні в кого не виникало – робити море мертвим. Зараз таких інструментів у світу просто немає. Тому лідерство Австралії може бути незамінним у модернізації глобальної архітектури безпеки. Як і в укріпленні нашої антивоєнної коаліції, яка зараз працює над поверненням миру в Україну", – сказав він.

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