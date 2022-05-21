Байден дав зелене світло рекордному пакету допомоги Україні

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Президент США Джо Байден підписав закон про виділення Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги на загальну суму майже 40 мільярдів доларів. Раніше Конгрес схвалив пакет, який на 7 млрд доларів більше, ніж спочатку просив Байден. Про підписання документа повідомляє пресслужба Білого дому.

"У суботу, 21 травня 2022 р., президент підписав закон HR 7691, "Закон про додаткові асигнування в Україні на 2022 рік", який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та для надання допомоги", – йдеться у повідомленні.

Пакет допомоги Україні

19 травня стало відомо, що американський Сенат остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів.

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Пакет допомоги був схвалений більшістю голосів та відправлений до Білого дому на підпис президенту Штатів Джо Байдену.

Наприкінці квітня глава США запросив допомогу українській державі в сумі 33 млрд доларів, у тому числі понад 20 млрд доларів у вигляді військової допомоги. Згодом американська Палата представників збільшила цю суму до 40 млрд доларів.

На що підуть гроші

Значна частина пакету допомоги буде спрямована на постачання Україні озброєнь, необхідних для протидії російській армії.

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6 млрд доларів підуть на оборонну допомогу (навчання, обладнання та озброєння);

8,7 млрд буде використано для поповнення запасів американської зброї, яка відправляється Україні;

3,9 млрд доларів направлять для допомоги Європейському командуванню збройних сил США;

5 млрд доларів призначено для розв'язання проблеми глобальної продовольчої кризи, спричиненої війною в Україні;

майже 9 млрд – економічна допомога Києву;

близько 900 млн – на підтримку українських біженців.

Американські законодавці вирішили, що президент Байден може без згоди Конгресу оперативно направити американську допомогу на суму 11 млрд доларів.

Зазначимо, загальний обсяг американської військової допомоги Україні у вигляді зброї та техніки на цей час становить приблизно $3,9 млрд з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України 24 лютого.

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