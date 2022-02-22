Байден озвучив вирок Путіну: повний текст та відео спецзвернення президента США

Байден зробив те, на що не наважився Обама та Трамп / Колаж "Сьогодні"

Президент США виступив із новим зверненням до нації, в якому дав оцінку визнання Росією терористичних утворень "ЛДНР" та рішенню Ради Федерації відправити свої війська до чужої країни.

"Росія відрізає частину України"

"Вчора Володимир Путін визнав два регіони України як "незалежні". Він сказав, що це суверінітет території. Що вони проголосили? Що Росія відрізає собі частину України. Він оголосив про розміщення російських сил і каже, що ці сили будуть ще глибше заходити на ці території. Він для себе намагається обґрунтувати захоплення нових територій.

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Я знаю, що він готує підгрунття, щоб просунутися значно далі. Він попросив дозволу від своєї Думи на вторгнення на Україну. Я хочу сказати про санкції, які ми будемо застосовувати. Це більше, ніж те, про що говорять наші партнери. Ми готові йти далі із цими санкціями. Путін вважає, що в нього є право оголошувати нові країни – це потужне порушення міжнародного права і потрібно чітко відповідати із нашими міжнародними партнерами. Ми готувалися з нашими союзниками по НАТО, щоб підготувати цю відповідь. І ми місяцями говоримо, що будемо діяти разом, якщо Росія буде робити рухи проти України. Тут немає сумнівів: Росія зробила кроки проти України ".

"Еліти Росії повинні страждати"

"Я хочу оголосити про перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії. Це тісно узгоджено з нашими союзниками. Ми проводитимемо ескалацію, якщо Росія робить ескалацію. Повністю заблоковані два російські банки. Санкції проти суверенного боргу Росії – це означає, що Росія не зможе позичати на ринках, торгувати облігаціями... З завтрашнього дня ми запроваджуємо санкції проти еліт Росії та їхніх сімей... Вони беруть участь у корупційній політиці і повинні також страждати.

"Північний потік – 2" не просуватиметься. Коли Росія розмірковує про наступні кроки, ми також готуємося до наступних кроків. Ціна для Росії буде ще вищою".

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"США захищатимуть кожен дюйм території НАТО"

"США продовжать надавати оборонну допомогу Україні. Ми зміцнюватимемо наших союзників по НАТО. Якщо Росія не виведе свої війська з Білорусі – я дав дозвіл нашим військам у Європі зміцнити Естонію, Латвію, Литву. Це оборонні кроки з нашого боку. У нас немає намірів боротися з Росією, але ми хочемо послати однозначне послання: США та союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО відповідно до наших зобов'язань.

Ми все ще думаємо, що Росія готова йти далі та проводити масштабну атаку проти України. Я сподіваюся, що такого не станеться".

"Російські війська готові атакувати"

"Однак 150 тис. російських військ все ще зібрано поблизу України. З півночі в Білорусі російські війська вже готові атакувати. На півдні є кораблі, підводні човни. Росія стягує медичне обладнання, запаси крові. Навіщо це потрібно? Ми бачили за останні дні втілення планів, про які оголошував держсекретар Блінкен.

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Наразі збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Також було засідання Ради безпеки Росії. І зараз наступна провокація – визнання незалежними так званих окремих "республік". Це очевидне порушення міжнародного права. Також Путін попросив дозволу на використання військ поза територією РФ. Це робиться для того, щоб виправдати наступні воєнні дії. Ніхто не обманюватиметься: виправдання наступним вторгненням немає. Якщо Росія зробить це – тільки Росія і буде у цьому винна".

Наступний удар по енергоносіям

"Наша адміністрація буде використовувати все необхідне, щоб захистити американський бізнес та американських споживачів у рамках нашої реакції на це. Як я вже казав, минулого тижня нам теж доведеться зазнати певних витрат. І ми готові це зробити. Але я вживу всіх необхідних заходів, щоб санкції були спрямовані саме на Росію і якнайменше нашкодили нам. Координуватимемо нашу діяльність з виробниками та споживачами енергетики, щоб забезпечити безперебійне постачання енергоносіїв на міжнародні ринки. Це вплине на ціни на нафту та на бензин. Дуже важливо для мене, щоб це не вдарило по американських споживачах".

Підтримка України

"Останні кілька днів ми тісно консультувалися з нашими європейськими колегами, включаючи і з президентом Зеленським. На кожному кроці ми демонстрували, що США та наші союзники ми працюємо разом і готові разом протистояти Путіну. Ми єдині у нашій підтримці України. Ми єдині у нашій протидії агресії Росії. Ми єдині у нашій прихильності захищати альянс НАТО. Ми чітко розуміємо ту загрозу, яку Росія становить для міжнародного ладу. Вчора весь світ чітко почув весь спектр спотвореного розуміння Путіним історії останніх 100 років. Як він її спотворив. Я не буду сьогодні це обговорювати. Проте він прямо напав на право України взагалі існувати. Він загрожує тим країнам, які є процвітаючими демократіями, які є членами НАТО".

"Сподіваюся, дипломатичний шлях ще не закритий"

"Немає жодного питання, що Росія є агресором. Тому ми чітко представляємо виклики, які перед нами стоять, але ще не все втрачено. Ми ще можемо уникнути гіршого сценарію, якщо ми зробимо всі необхідні дії. США наші союзники відкриті для дипломатії, якщо друга сторона налаштована на це. Ми будемо судити Росію щодо її дій, а не за словами. Все, що Росія зробить далі, все це зустрінеться з нашого боку єдністю та чіткими діями. Сподіваюся, дипломатичний шлях ще не закритий".

Ситуація