Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня

Байден планує затвердити ленд-ліз / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіційний представник Білого дому Джен Псакі розповіла, що президент США Джо Байден ухвалить закон, який дозволяє задіяти програму ленд-лізу для України 9 травня. Це дозволить спростити процедуру передачі озброєння Україні.

Про це Псакі заявила під час брифінгу, передає Укрінформ.

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"Також у цей день (понеділок, 9 травня – ред.) президент підпише Закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні – 2022" , – сказала Псакі.

Законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні було прийнято минулого місяця обома палатами Конгресу США. Сенат одноголосно підтримав документ 6 квітня, Палата представників проголосувала 28 квітня.

Що для України означає ленд-ліз від США

Сенат Сполучених Штатів схвалив військову програму ленд-лізу для України. "Сьогодні" разом із експертами розповідають, що означає ця програма для України

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З одного боку, ленд-ліз має допомогти нам у війні проти РФ, але з іншого це може бути знаком, що США припускають тривалу війну на виснаження супротивника.

"З урахуванням того, що потрібне ще голосування в Палаті представників Конгресу, очевидно, що США налаштувалися на довгу війну, на якій можна добре заробити. Україні, звичайно, не завадить американська зброя, але до битви за Донбас вона, найімовірніше, не встигне", – вважає економіст Данило Монін.

За словами експерта, Україна зможе використати цей канал, якщо війна перейде у позиційну стадію й отримуватиме за ним не тільки зброю, але ще й пальне, медтовари та навіть продовольство.

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Це дуже важливий аспект, оскільки Європа зараз навряд чи зможе постачати Україну цими товарами.

"Справа в тому, що через війну в Україні, яка, до речі, експортувала продукти харчування по всьому світу, вже у 2022-2023 роках може виникнути серйозний продуктовий дефіцит", – каже аналітик Максим Орищак.

Орищак вважає, що програма допомоги України, найімовірніше, обмежиться зброєю, технікою та військовим обладнанням.

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