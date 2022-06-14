Байден розповів, чи балотуватиметься ще раз у президенти

Джо Байден балотуватиметься / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден на виборах у 2024 році має намір балотуватися на другий термін. Про це написала офіційний представник Білого дому Карін Жан-П'єр у мікроблозі. Twitter .

"Для ясності, як неодноразово заявляв президент, він планує балотуватися у 2024 році".

Вибори у 2024 році

Цього року спливає термін повноважень президентів:

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США – Джо Байден;

Україна – Володимир Зеленський;

Росія – Володимир Путін.

Президент України неодноразово заявляв, що не збирається на другий термін, і вибір, хто має бути президентом, залежить лише від українців.

"Це не від мене залежить. Це вибір людей", – відповів Зеленський на запитання журналістки, чи він піде на інший термін.

Він категорично заявляв, що президент одного терміну.

"Складно говорити і складно відповідати на це питання. Хочеться деякі речі просто зробити. Мені здається, що я багато встигну", – відповів на це зауваження Зеленський.

Також зазначимо, що у 2024 році будуть вибори президента РФ, з урахуванням змін до конституції країни Росії, та обнулення термінів президентства.

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Новий пакет допомоги для США

Президент США Джо Байден 1 червня офіційно оголосив про новому пакеті військової допомоги Україні .

За його словами, новий пакет озброїть Україну "новими можливостями та зброєю, включаючи HIMARS із боєприпасами, щоб захистити свою територію від наступу Росії".

19 травня Сенат США одноголосно затвердив Бріджіт Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні – наступного дня після того, як США офіційно відновили роботу свого посольства у Києві, а наприкінці травня стало відомо, що Брінк отримала візу для роботи в Україні .