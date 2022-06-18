Байден упав з велосипеда під час прогулянки (відео)

Джо Байден упав із велосипеда. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден впав зі свого велосипеда під час прогулянки у суботу. Інцидент стався, коли він зупинився, щоб привітати прихильників під час поїздки на вихідні до Рехобот-Біч, штат Делавер.

Про це пише Reuters.

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Після падіння президент одразу ж встав. Він нічого не пошкодив.

"Я в порядку. У мене підкосилася нога", – сказав 79-річний Байден після падіння перед преспулом.

Пізніше Байден кілька хвилин говорив з людьми, які зібралися подивитися, як він катається.

У Білому домі також незабаром заявили, що медичної допомоги не потрібно.

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"Як сказав президент, його нога зачепилася за педаль, з ним усе гаразд", – сказав представник Білого дому, який побажав залишитися неназваним.

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Прогулянка Джо Байдена. Фото: Reuters

Раніше ми писали, що президента США Джо Байдена та першу леді Джилл евакуювали з дому в Рехобот-Біч у Делавері, оскільки невеликий приватний літак помилково увійшов у повітряний простір біля їхнього будинку.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що Байден через океан підтримав "Рамштайн-3" важкою зброєю для України.