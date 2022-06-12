Байден заявив про головну мішень Путіна у війні проти України

Байден пообещал Украине помогать держать отпор российской агрессии / Фото: Колаж: Сьогодні
Вторгнення Росії в Україну спрямоване на знищення її культури, і саме тому Америка та її союзники продовжать підтримувати країну. Про це повідомив президент США Джо Байден, повідомляє пресслужба Білого дому.
"Президент РФ хоче знищити українську культуру, бо вважає, що її незалежної не існує. Подивіться, що він робить: стирає з лиця землі не лише те, що залишилося, а знищує всі їхні культурні центри – музеї, школи, історичні пам'ятки. Він намагається знищити культуру", – сказав американський лідер.
Байден зазначив, що позиція залишитися осторонь у цій ситуації і не підтримувати Україну просто неприпустима, і тому США продовжуватимуть надавати Києву допомогу, навіть попри власні економічні проблеми.
"Але побічний ефект – я сказав про нього ще тоді, коли ми вирішили, що збираємося допомогти Україні – мав на увазі, що це також коштуватиме нам, західним, європейським країнам та НАТО", – наголосив Байден.
За словами Байдена, зараз він із союзниками шукають рішення для експорту українського зерна.
Коли завершиться війна
- Військовий аналітик Том Купер вважає, що Путіну потрібна перемога будь-якою ціною, він не може допустити поразки. Наступ він продовжуватиме доти, доки є війська та озброєння.
- Відомий політтехнолог, письменник, а в минулому ще й викладач математики Михайло Шейтельман завдяки математичним розрахункам вирахував, що війна в Україні триватиме максимум до середини лютого 2023-го. Також він зазначав, що це може статися і раніше, оскільки в однієї зі сторін може закінчитися озброєння, а також гроші.
- Американський аналітичний центр ISW вважає, що Путін найближчими місяцями має намір анексувати окуповані південь і схід України, і після цього він заявить, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї, розповсюджується на ці території.
- Позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що тепер розпочався черговий психологічний етап війни.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо наші військові почнуть контрнаступальну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він зазначив, що, на жаль, це буде не один місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.
- Глава Національної розвідки США Авріл Хейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження. До того ж, президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.