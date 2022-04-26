Берлін одумався: передає "Гепарди" та навчить українських солдатів

На саміті вирішили, яку зброю дадуть Україні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Під тиском західних партнерів і насамперед США Берлін погодився передати збройним силам України щось суттєвіше, ніж каски. Нині йдеться про передачу Україні зенітних самохідних установок Gepard, що стало результатом скликаного США у Рамштайні (Німеччина) саміту 40 країн.

Про це написала німецька газета Spiegel.

Реклама

Що відомо

Видання пише, що глава Міноборони ФРН Крістін Ламбрехт заявила про намір Берліна збільшити постачання зброї в Україну. За інформацією SPIEGEL, на конференції по Україні, що спішно скликана США на базі ВПС Рамштайн (Німеччина), міністр оголосить про постачання в нашу країну зенітних танків Gepard.

Крім того, українські солдати пройдуть навчання на системі Panzerhaubitze 2000, яку Нідерланди мають намір поставити українській армії.

Вже ввечері міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Німеччина погодилася надіслати Україні 50 зенітних броньованих машин. За словами Остіна, ця заява була зроблена наступного дня після того, як британський уряд оголосив, що надасть Україні додаткові розрахунки ППО.

Реклама

"Це важливо. Ми бачимо більше з кожним днем. І я аплодую всім країнам, які піднялися та піднімаються, щоб задовольнити цей попит. Сьогоднішні брифінги ясно показали, чому найближчі тижні будуть такими важливими для України", – передає слова Остіна американський телеканал CNN.

Опір Німеччини