Німеччина помилилася, не розпочавши військову підтримку України ще роки тому – віцеканцлер

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек вважає помилкою те, що його країна не підтримала Україну у воєнному плані набагато раніше, адже підтримка мала розпочатися кілька років тому.
Про це пише BBC News.
"Ми, безумовно, мали підтримати Україну у військовому відношенні набагато раніше, і я говорю не просто про дні або тижні, а про роки", – каже Роберт Хабек.
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За словами віцеканцлера, Німеччина тепер допомагає Україні постачати важке озброєння після того, як уряд пообіцяв збільшити витрати на оборону. Все для того, щоб досягти цільового показника НАТО у 2% ВВП.
Озброєння з усього світу для України
- 19 квітня стало відомо, що влада Румунії готується передати ЗСУ партію летальної зброї з резервів Міноборони своєї країни.
- 18 квітня парламент Італії ухвалив практично одноголосно рішення про відправку зброї Україні.
- Днем раніше було заявлено, що в Україну "почали прибувати" вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації президента США Джо Байдена нашій країні.
- Тижнем раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян усього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про те, що необхідно Україні, щоб зупинити війну, у тому числі Київ попросив зброю.
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