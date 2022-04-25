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Німеччина помилилася, не розпочавши військову підтримку України ще роки тому – віцеканцлер

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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25 квітня, 14:26
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За словами Роберта Хабека, підтримка України від його країни мала розпочатися кілька років тому
Німеччина допомагає Україні постачати важке озброєння / Колаж "Сьогодні"
Німеччина допомагає Україні постачати важке озброєння / Колаж "Сьогодні"

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек вважає помилкою те, що його країна не підтримала Україну у воєнному плані набагато раніше, адже підтримка мала розпочатися кілька років тому.

Про це пише BBC News.

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"Ми, безумовно, мали підтримати Україну у військовому відношенні набагато раніше, і я говорю не просто про дні або тижні, а про роки", – каже Роберт Хабек.

За словами віцеканцлера, Німеччина тепер допомагає Україні постачати важке озброєння після того, як уряд пообіцяв збільшити витрати на оборону. Все для того, щоб досягти цільового показника НАТО у 2% ВВП.

Озброєння з усього світу для України

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