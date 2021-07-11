Безкоштовне житло і блискавичне будівництво: як відновлюють Нагорний Карабах після війни

Азербайджан посиленими темпами почав відбудову районів, які перейшли до його повного контролю

Відновлення Нагорного Карабаху

Електростанція за чотири місяці і аеропорт за пів року – щоб повернути біженців додому, Азербайджан почав зводити "розумні" села та міста на територіях Нагорного Карабаху. Житло надаватимуть безплатно, а підприємцям допоможуть із бізнесом.

Про це розповідає кореспондент "Сьогодні" Марина Асмолова.

Азербайджан увійшов у Шушу торік. Війна тривала 44 дні. Кровопролитний конфлікт врешті-решт закінчився тим, що Азербайджан, Вірменія і Росія підписали угоду про введення миротворців із РФ та Туреччини. Битва, яка стала вирішальною у боротьбі за територію, відбулась у місті-фортеці Шуша. Місто, яке колись славилось як курортне, із чистим повітрям, могутніми горами та цілющими джерелами, перетворилось на смертельний полігон.

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Спецназ Азербайджану заходив у місто з низу гір. У місто заходили без важкого озброєння і далі бій тривав декілька днів. Стратегічне місто Шуша – і азербайджанці, і вірмени називали неприступною гірською фортецею. Та після запеклих боїв над містом замайорів азербайджанський прапор.

Тепер територію потрібно розмінувати. Сапери знаходять протитанкові, протипіхотні та так звані міни-сюрпризи, які вкрай важко виявити та знешкодити. Кожні 100 метрів – міна. За понад 30 років конфлікту землі Карабаху стали непридатними для життя. Азербайджан розміновує території вже близько пів року, та робота не йде швидко.

Щойно частину території розміновано, як там починається будівництво. Біля Шуши облаштовують розумне село. Шушинці, які жили на цій території до окупації, отримають житло безоплатно. Один із них – 60-річний Імамалле.

"Ці емоції неможливо передати! Це сльози щастя – ми нарешті повернемось додому! Додому!" – радіє Імамалле Гасаннов.

Мечеті, школи, музеї та будинки культури – все це було зруйновано. Аби повернути тих, хто на початку 90-х втратив усе, Азербайджан зводить будинки, дороги та електростанції.

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