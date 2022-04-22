Найближчі соратники Путіна почали зникати за загадкових обставин – ЗМІ

Путін прибирає неугодних йому / Фото: Колаж: Сьогодні

Низка колишніх близьких союзників Путіна зникла з початку війни в Україні, причому деякі з них за загадкових обставин. Будь то через невдачу чи відсутність лояльності, у путінській імперії будь-яка людина, яка перебуває при владі, може бути швидко викинута з вікна. Про це пише видання Bild .

Сергій Шойгу

У розпал "спецоперації" в Україні, яку оголосив Путін, зник глава Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу. Були чутки, що він переніс серцевий напад і що це не природно.

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Було випущено дивне відео конференції за участю Путіна, Шойгу та інших міністрів, на якому картинка із зображенням голови Міноборони була з перешкодами, що викликало багато питань до ролика.

З самого початку зникнення Шойгу Кремль звинувачували в "доведенні" того, що Шойгу в безпеці і знаходиться на озброєнні за допомогою сфальсифікованого відео.

Незабаром Шойгу знову став з'являтися в медіа, його стали цитувати російські державні ЗМІ, а 21 квітня навіть опублікували відео зустрічі Путіна і Шойгу, які обговорюють ситуацію в Україні.

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Сергій Бесіда

Голова сумнозвісного відділу секретної служби Сергій перебуває у страшній сталінській в'язниці Лефортово в Москві. Раніше його було поміщено під домашній арешт на початку квітня. Офіційне звинувачення: розтрата, проте неофіційно це звинувачення висувається у Росії лише тим, хто потрапив у немилість диктатора.

Розмова була відповідальна за український напрямок. Але замість того, щоб надавати президентові оперативну інформацію щодо настроїв у сусідній країні, Путіну доповідали нагору те, що він хотів чути. Ухвалюючи рішення про вторгнення в Україну, він керувався цими звітами. Жодної "зустрічі визволителів з квітами" на нашій землі не сталося, тому Бесіда і потрапила в опалу.

Роман Гаврилов

У середині березня було заарештовано заступника начальника Російської нацгвардії Романа Гаврилова. Офіційно це не підтверджують, а у ЗМІ лише є інформація, що він звільнений.

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Існує дві версії затримання Гаврилова – або він передав ворогові таємну військову інформацію, або його викрили в "розтраті палива".

Путін цілком розуміє, яке безладдя панує у здійсненні командування "спецоперацією" в Україні. У зв'язку з цим у лавах армії та спецслужб проводяться чищення. Однак він порушив дуже важливе правило під час війни – не міняти коней на переправі.

Здоров'я Путіна

Журналісти видання "Проект" опублікували розслідування до 70-річчя Путіна. Як повідомляється, президента Росії Володимира Путіна в поїздках супроводжують десятьох лікарів, а сам він регулярно приймає ванни з екстракту рогів оленів.

Зазначається, що у 2016-2017 роках президента РФ у середньому супроводжували п'ятьох лікарів. У листопаді 2016-го до сочинського санаторію "Русь", де, ймовірно, відпочивав глава Кремля, заселилися одразу 12 медиків. До 2019 року, як пише видання, Путіна супроводжували вже в середньому дев'ятьох лікарів.

у Кремлі змушені були зробити заяву щодо стану здоров'я Володимира Путіна після того, як вийшло розслідування журналістів видання "Проект" про серйозне захворювання агресора.