Ближайшие соратники Путина начали исчезать при загадочных обстоятельствах – СМИ

Путин убирает неугодных ему / Фото: Коллаж: Сегодня

Ряд бывших близких союзников Путина исчезли с начала войны в Украине, причем некоторые из них при загадочных обстоятельствах. Будь то из-за неудачи или отсутствия лояльности, в путинской империи любой человек, находящийся у власти, может быть быстро выброшен из окна. Об этом пишет издание Bild.

Сергей Шойгу

В самый разгар "спецоперации" в Украине, которую огласил Путин, исчез глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Были слухи, что он перенес сердечный приступ и что это произошло не естественным образом.

Реклама

Было выпущено странное видео конференции с участием Путина, Шойгу и других министров, на котором картинка с изображением главы Минобороны была с помехами, что вызвало множество вопросов к ролику.

С самого начала исчезновения Шойгу Кремль обвиняли в "доказывании" того, что Шойгу в безопасности и находится на вооружении, с помощью сфальсифицированного видео .

Вскоре Шойгу снова стал появляться в медиа, его стали цитировать российские государственные СМИ, а 21 апреля даже было опубликовано видео встречи Путина и Шойгу, обсуждающих ситуацию в Украине.

Реклама

Сергей Беседа

Глава печально известного отдела секретной службы Сергей находится в страшной сталинской тюрьме Лефортово в Москве. Ранее он был помещен под домашний арест в начале апреля. Официальное обвинение: растрата, однако неофициально это обвинение выдвигается в России только тем, кто попал в немилость диктатора.

Беседа был ответственен за украинское направление. Но вместо того, чтобы предоставлять президенту оперативную информацию относительно настроений в соседней стране, Путину наверх докладывали то, что он хотел слышать. Принимая решение о вторжении в Украину, он руководствовался этими отчетами. Никакой "встречи освободителей с цветами" на нашей земле не произошло, поэтому Беседа и попал в опалу.

Роман Гаврилов

В середине марта был арестован заместитель начальника Российской нацгвардии Романа Гаврилова. Официально это не подтверждают, а в СМИ только есть информация, что он уволен.

Реклама

Существует две версии задержания Гаврилова – либо он передал врагу тайную военную информацию, либо его уличили в "растрате топлива".

Путин вполне понимает, какой беспорядок царит в осуществлении командования "спецоперацией" в Украине. В связи с этим в рядах армии и спецслужб проводятся чистки. Однако он нарушил очень важное правило во время войны – не менять коней на переправе.

Здоровье Путина

Журналисты издания "Проект" опубликовали расследование к 70-летию Путина. Как сообщается, президента России Владимира Путина в поездках сопровождают десять врачей, а сам он регулярно принимает ванны из экстракта рогов оленей.

Отмечается, что в 2016-2017 годах президента РФ в среднем сопровождали пять врачей. В ноябре 2016-го в сочинский санаторий "Русь", где, предположительно, отдыхал глава Кремля, заселились сразу 12 медиков. К 2019 году, как пишет издание, Путина сопровождали уже в среднем девять врачей.

в Кремле вынуждены были сделать заявление относительно состояния здоровья Владимира Путина после того, как вышло расследование журналистов издания "Проект" о серьезном заболевании агрессора.