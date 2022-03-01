BMW зупиняє виробництво автомобілів у РФ через напад на Україну

Від співпраці з РФ відмовилась ще одна компанія/Фото: колаж: "Сьогодні"

Концерн BMW зупиняє виробництво своїх автомобілів на калінінградському заводі "Автотор". Крім того, припиняються постачання машин на російський ринок.

Про це пише The Wall Street Journal.

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"У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією ми зупинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок до подальшого повідомлення", — заявили в концерні.

Крім того, у BMW не виключають зупинку виробництва й на інших заводах компанії через збій ланцюжків постачання та закриття ряду постачальників в Україні.

Варто зазначити, що для Росії BMW є легендарним брендом. Про нього знімають фільми, варто згадати навіть про той самий "Бумер", режисера Петра Буслова, а також пишуть хіти.

Не лише BMW

Через напад Росії на Україну вже багато відомих автомобільних компаній припинили співпрацювати з Російською Федерацією. Серед них – Audi, Land Rover (Range Rover), Mercedes, Citroen, GM.

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Санкції проти Центробанку РФ

Раніше про введення санкцій проти Центробанку РФ заявили у Великій Британії та інших країнах "Великої сімки".

Уряд Великої Британії заявив, що обіцяє негайно заборонити всім юридичним та фізичним особам фінансові транзакції з Центробанком, а також Фондом національного добробуту та Мінфіном РФ.

Це не дозволить Центробанку підтримувати власними коштами рубль, що падає, оскільки понад 600 млрд дол. резервів стануть недоступні РФ.

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