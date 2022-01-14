Борис Джонсон влаштував "гарячі" танці, у хід пішов меч джедая — яскраве відео

Прем'єра критикують за погану роботу та погані танці / Колаж "Сьогодні"

Цей тиждень у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона був присвячений скандалам та вибаченям після них. Спочатку довелося вибачатися перед британцями за новорічний корпоратив у розпал пандемії. А нині Борису Джонсону довелося вибачитись перед королевою Єлизаветою II за вечірку, яка пройшла в його резиденції у квітні минулого року в ніч національної жалоби перед похороном герцога Единбурзького Філіпа. Тепер у мережі з'явилося відео запального танцю Бориса під час якоїсь вечірки.

Запальні танці

Як повідомляють британські ЗМІ, відео було знято в період до пандемії коронавірусу. Проте воно стало вірусним у соціальних мережах на тлі відвідин Джонсоном вечірки зі своєю випивкою у садку №10 (резиденція прем'єр-міністрів Великобританії за адресою Даунінг-стріт, 10), коли всі громадяни Великобританії повинні були сидіти вдома через COVID-19.

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У ролику, який був викладений у Instagram 13 січня, Джонсон танцює з келихом у руці. А біля нього кружляє дама зі світловим мечем. Ім'я цієї жінки поки що залишається таємницею.

Скандали