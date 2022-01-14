Борис Джонсон влаштував "гарячі" танці, у хід пішов меч джедая — яскраве відео

Прем'єра критикують за погану роботу та погані танці / Колаж "Сьогодні"
Цей тиждень у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона був присвячений скандалам та вибаченям після них. Спочатку довелося вибачатися перед британцями за новорічний корпоратив у розпал пандемії. А нині Борису Джонсону довелося вибачитись перед королевою Єлизаветою II за вечірку, яка пройшла в його резиденції у квітні минулого року в ніч національної жалоби перед похороном герцога Единбурзького Філіпа. Тепер у мережі з'явилося відео запального танцю Бориса під час якоїсь вечірки.
Запальні танці
Як повідомляють британські ЗМІ, відео було знято в період до пандемії коронавірусу. Проте воно стало вірусним у соціальних мережах на тлі відвідин Джонсоном вечірки зі своєю випивкою у садку №10 (резиденція прем'єр-міністрів Великобританії за адресою Даунінг-стріт, 10), коли всі громадяни Великобританії повинні були сидіти вдома через COVID-19.
У ролику, який був викладений у Instagram 13 січня, Джонсон танцює з келихом у руці. А біля нього кружляє дама зі світловим мечем. Ім'я цієї жінки поки що залишається таємницею.
Скандали
- На початку тижня ЗМІ оприлюднили електронні листи від Мартіна Рейнольдса, головного особистого секретаря прем'єр-міністра Бориса Джонсона, в яких він запрошував понад 100 колег відпочити у садку резиденції глави уряду.
- У січні 2021 року прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона помітили за сім миль (близько 11 км) від Даунінг-стріт на велосипеді. А в той період, згідно з карантинними обмеженнями, подібні прогулянки допускалися щодня і виключно в межах району проживання.
- Зараз спалахує скандал із вечіркою за кілька годин до похорону чоловіка королеви Єлизавети II. У парламенті Сполученого Королівства збираються підписи за ініціативу проведення голосування за відставку Бориса Джонсона, який ігнорує загальнонаціональний локдаун та жалобу, передає телеканал Бі-Бі-Сі .