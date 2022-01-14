Борис Джонсон устроил "горячие" танцы, в ход пошел меч джедая — яркое видео

Премьера критикуют за плохую работу и плохие танцы / Коллаж "Сегодня"
Эта неделя у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона была посвящена скандалам и извинениям после них. Сначала пришлось извиняться перед британцами за новогодний корпоратив в разгар пандемии. А нынче Борису Джонсону пришлось извиниться перед королевой Елизаветой II за вечеринку, которая прошла в его резиденции в апреле прошлого года в ночь национального траура перед похоронами герцога Эдинбургского Филипа. Теперь в сети появилось видео зажигательного танца Бориса во время какой-то вечеринки.
Зажигательные танцы
Как сообщают британские СМИ, видео было снято в период перед пандемией коронавируса. Однако оно стало вирусным в социальных сетях на фоне посещения Джонсоном вечеринки со своей выпивкой в саду № 10 (резиденция премьер-министров Великобритании по адресу Даунинг-стрит, 10, когда все граждане Великобритании должны были сидеть по домам из-за COVID-19.
В ролике, который был выложен в Instagram 13 января, видно, как Джонсон танцует с бокалом в руке. А возле него кружит дама со световым мечем. Имя этой женщины пока остается тайной.
Скандалы
- В начале недели СМИ обнародовали электронные письма от Мартина Рейнольдса, главного личного секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, в котором он приглашал более 100 коллег отдохнуть в саду резиденции главы правительства.
- В январе 2021 года премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в семи милях (около 11 км) от Даунинг-стрит, катающимся на велосипеде. А в тот период, согласно карантинным ограничениям, подобные прогулки допускались раз в день и исключительно в пределах района проживания.
- Сейчас разгорается скандал c вечеринкой за несколько часов до похорон мужа королевы Елизаветы II. В парламенте Соединенного Королевства собираются подписи за инициативу проведения голосования за отставку Бориса Джонсона, который игнорирует общенациональный локдаун и траур, передает телеканал Би-Би-Си.