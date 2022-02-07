"Коштуватиме дуже дорого": Шольц попередив РФ про наслідки через Україну

Олаф Шольц (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Нове вторгнення Росії в Україну коштуватиме дуже дорого, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це повідомляє Washington Post.

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За словами Шольца, Німеччина є найбільшим партнером НАТО в континентальній Європі і співпрацює з союзниками з НАТО та США щодо того, як реагувати на загрозу Україні, яка походить від Росії.

"Наша сувора відповідь свідчить, що якщо вони (росіяни. – Ред.) втрутяться, це коштуватиме дуже дорого, і що ми дуже старанно працюємо, щоб знайти вихід із цієї ситуації", – сказав він.

Також, відповідаючи на запитання журналіста, чи не турбують Шольца коментарі, які "зображають Німеччину ненадійним союзником", він сказав, що "реальність важливіша за чутки".

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Нагадаємо, 7 лютого Шольц відвідає Вашингтон, а 14-15 лютого їде до Києва та Москви.

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