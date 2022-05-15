Колишній британський розвідник розповів про серйозні проблеми Путіна зі здоров'ям

Путін хворий / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній британський шпигун Крістофер Стіл заявив, що президент Росії Володимир Путін "серйозно хворий". За словами британця, хвороба Путіна була "елементом" того, що відбувається в Україні

Про це пише Sky News.

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"З того, що ми чуємо від джерел у Росії та інших країнах, Путін насправді досить серйозно хворий. Незрозуміло, що це за хвороба – або вона невиліковна, або термінальна, або будь-що", – сказав Стіл.

За його словами, загалом дуже мало людей, які готові протистояти Путіну.

"Хоча я думаю, що є голоси дисидентів, незгодні голоси, люди, які кажуть йому, що це катастрофічна війна, це, зокрема, в економіці, не буде нічого доброго для Росії, і ми можемо тільки сподіватися, що це призведе до якоїсь або зміни політики або навіть зміни режиму з часом", – каже Стіл.

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Путін хворий на рак?

Чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін хворий, давно відомі всім. Тепер про це розповів і олігарх, який перебуває у близьких зв'язках із Кремлем. Про це повідомляє Mirror.

Цей олігарх-інформатор додав, що "Путін повністю зруйнував економіку Росії, економіку України та багатьох інших світових економік, бо має проблеми з головою".

"Один божевільний може перевернути світ із ніг на голову", – каже він.

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Чутки про поганий стан здоров'я російського диктатора ще більше загострилися після параду на 9 травня у Москві. Справа в тому, що під час "перемоги" він виглядав хило і невпевнено, а ще сидів, накинувши на ноги плед.

The Sun наводить слова колишнього високопосадовця Кремля про те, що Путін обговорював зі своїми колегами майбутні медичні процедури. Ім'я посадовця не називають.

На опублікованому записі йдеться, що у Путіна рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.

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