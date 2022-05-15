Бывший британский разведчик рассказал о серьезных проблемах Путина со здоровьем

Путин болен / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший британский шпион Кристофер Стил заявил, что президент России Владимир Путин "серьезно болен". По словам британца, болезнь Путина была "элементом" того, что происходит в Украине

Об этом пишет Sky News.

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"Из того, что мы слышим от источников в России и других странах, Путин на самом деле достаточно серьезно болен. Непонятно, что это за болезнь – или она неизлечима, или терминальна, или что бы то ни было", – сказал Стил.

По его словам, в целом очень мало людей, которые готовы противостоять Путину.

"Хотя я думаю, что есть голоса диссидентов, несогласные голоса, люди, которые говорят ему, что это катастрофическая война, это, в частности, в экономике, не будет ничего хорошего для России, и мы можем только надеяться, что это приведет к какому-либо изменению политики или даже смены режима со временем", – говорит Стил.

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Путин болен раком?

Слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин болен, давно всем известны. Теперь об этом рассказал и олигарх, состоящий в близких связях с Кремлем. Об этом сообщает Mirror.

Этот олигарх-информатор добавил, что "Путин полностью разрушил экономику России, экономику Украины и многих других мировых экономик, потому что у него проблемы с головой".

"Один сумасшедший может перевернуть мир с ног на голову", – говорит он.

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Слухи о плохом состоянии здоровья российского диктатора еще больше обострились после парада на 9 мая в Москве. Дело в том, что во время "победобесия" он выглядел хило и неуверенно, а еще сидел, накинув на ноги плед.

The Sun приводит слова бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля о том, что Путин обсуждал со своими коллегами предстоящие медицинские процедуры. Имя чиновника не называют.

На опубликованной записи говорится, что у Путина рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

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