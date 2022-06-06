Через 3 роки РФ не буде! Російський генерал визнав поразку у війні

Михайло Шейтельман пояснив, що буде, якщо Росія не припинить війну в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

План Росії про "швидке захоплення" нашої країни давним-давно провалився – Україна бореться проти російських окупантів вже 103-й день. У самій же Росії настрої з кожним днем потроху змінювалися і, наприклад, нещодавно генерал-полковник РФ Володимир Шаманов взагалі заявив, що "операція з демілітаризації та денацифікації" України може зайняти від п'яти до десяти років.

Про це сказав політтехнолог та письменник Михайло Шейтельман в інтерв'ю ведучій Ганні Степанець на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Дитина так може планувати"

За його словами, у світі справді були такі війни, які тривали десятиліттями:

"Потрібно сказати, що всі вони закінчувалися однаково – тим, що сторона, що напала, – незалежно від того, чи був цей напад, як у випадку з Росією, нічим не спровокованим, просто на порожньому місці, або навіть якщо нападаюча сторона мала якісь підстави – якщо вже зав'язла, то зав'язла. Це не може закінчитися перемогою".

Також Михайло Шейтельман заявив, що якщо така людина, як Шаманов, говорить про термін у 5-10 років, то це означає, що Росія вже програла:

"Оце точно. Те, що перемогу не можна здобути за 5-10 років... Якщо ти спланував, що переможеш у війні через 10 років... Ви таке собі можете уявити? Тобто ви вирішили, наприклад, – я хочу навчитися чогось, і план – через 10 років я хочу навчитися. "Щось зробити я хочу через 10 років". Ну, дитина так може планувати. Лікарем можна стати через 10 років – це зрозуміло ще. Але "Будинок я побудую і будуватиму 10 років" – ну що це таке? За планом Ілона Маска, через 10 років на Марс можна полетіти, а не Україну "демілітаризувати".

Крім цього, він зазначив, що бувають і довгострокові плани:

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"Наприклад, я був в ОАЕ – там є план будівництва міста на Марсі, який буде частиною ОАЕ. Ось там навіть трохи більше ніж 10 років – 50. Але місто на Марсі, а не "демілітаризація" України. Тому, якщо люди таке кажуть, це означає, що вони вже здалися. Будь-який військовий розуміє, що якщо план на 10 років, то це вже поразка".

Водночас політтехнолог заявив, що Росія не має 10-и років, ресурсів, а її історія закінчиться раніше:

"Якщо Росія не припинить цю війну і не змінить, зокрема, в державі формацію, то в неї немає просто 10-ти років. Нам не буде з ким воювати – не те, що через 10, а й через 5 і 3 роки Україні воювати не буде з ким, бо не буде Росії. Європа ввела санкції. Ми їх бачимо і розуміємо, що це означає для Росії – кінець її економіки. І не в перспективі 10 років, а набагато швидше".

Нагадаємо, населення Росії скорочуватиметься ще швидше – демографи очікують падіння народжуваності через війну та економічну кризу. За даними Росстату, перший квартал 2022 року ознаменувався п'ятивідсотковим падінням народжуваності порівняно з минулим роком.

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