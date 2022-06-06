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Населення РФ скорочуватиметься в рази швидше – експерти назвали причини

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 червня, 11:57
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Більш різке падіння народжуваності прогнозують з грудня. Наслідки буде видно вже 2023 року
У Росії падає народжуваність. Фото: колаж "Сьогодні"
У Росії падає народжуваність. Фото: колаж "Сьогодні"

Населення Росії скорочуватиметься ще швидше. Так, демографи очікують падіння народжуваності через війну та економічну кризу. За даними Росстату, перший квартал 2022 року ознаменувався п'ятивідсотковим падінням народжуваності порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє France 24.

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Думка російського демографа

Російський демограф Олексій Ракша прогнозує ще різкіше падіння народжуваності з грудня. Наслідки буде видно вже 2023 року.

Причини:

  • реакція на війну в Україні
  • викликана санкціями економічна криза

"Під час економічних криз люди рідше заводять дітей, що логічно", – сказав демограф.

За його словами, у наступні роки тренд на зниження народжуваності продовжиться.

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Що каже французький демограф?

Французький демограф Лоран Шалар вважає, що саме "демографічна тривога" може бути поясненням, чому влада РФ неохоче відправляє на передову нових солдатів. Уряд розуміє, що важливо обмежити втрати військ, "особливо молодих росіян".

Шалар наголосив: РФ уже відправила в Україну 165 тисяч солдатів – близько 0,1% населення Росії.

"Путін одержимий ідеєю: міць країни безпосередньо пов'язана з чисельністю її населення. Чим більше населення, тим могутніша Росія", – зазначив експерт.

Демограф з Національного інституту демографічних досліджень (INED) у Франції Алан Блюм заявив, що саме скорочення населення Росії є ключовим мотивом розв'язання війни в Україні, де живе близько 44 млн осіб.

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"Я думаю, демографія залежатиме від того, хто виграє війну. Якщо переможе Росія, радість перемоги може привести до буму народжуваності. Програш та наслідки економічної кризи матимуть зворотний ефект. Очевидно, Путін тут припертий до стінки. Якщо він хоче врятувати демографію, йому потрібно перемагати", – додав Шалар.

В Інституті демографії пояснили різке скорочення кількості працездатного населення

Населення України скоротиться на 6,8% – до 39,5 млн осіб до 2030 року. Такий прогноз озвучила директор Інституту демографії соціальних досліджень НАНУ Елла Лібанова під час круглого столу.

Також Лібанова зазначила, що частка працездатного населення знизиться на 12% – до 24 млн. Основною причиною є відтік працездатного населення за кордон.

"Чисельність населення з урахуванням Донбасу, але без урахування Криму, з поточних 42,2 млн осіб на початок 2031 року знизиться до 39,5 млн, а чисельність працездатного населення (за європейськими стандартами від 20 до 64 років) зменшиться з поточних показників 26, 9 млн – до 24 млн осіб.", – сказала вона.

За її словами, таке значне зменшення населення неможливо буде нівелювати, впливаючи на народжуваність або смертність, оскільки основна причина – це тенденція зростання трудової міграції населення України.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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