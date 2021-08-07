Доларом по диктатурі. США вводить нові санкції проти Білорусі

Сенатори готують "подарунок" Лукашенку до річниці виборів. Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 9 серпня, влада США може оголосити про введення нового пакету заходів санкцій проти Білорусі, де будується таємна в'язниця для противників режиму. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на власне джерело в Конгресі США.

Рішення американських сенаторів має послідувати після візиту до США лідера білоруської опозиції, екскандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Раніше Тихановська провела зустріч з представниками білоруської діаспори в Нью-Йорку, на якій заявила, що просила представників американської адміністрації у Вашингтоні про розширення санкцій стосовно Мінська, але не отримала конкретних обіцянок.

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При цьому, за інформацією ЗМІ, остаточне рішення, які саме санкції вводити проти Білорусі, залишається за США.

Нагадаємо, що саме 9 серпня буде перша річниця нелегітимних виборів президента .

. Також нагадаємо, що 28 липня президент США Джо Байден провів у Білому домі зустріч зі Світланою Тихановською.

зустріч зі Світланою Тихановською. Крім того, вранці 3 серпня в одному з парків Києва знайшли повішеним громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім в Україні" ("Беларускі будинок ва Украіне").

громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім в Україні" ("Беларускі будинок ва Украіне"). Друзі та знайомі опозиціонера назвали його смерть "показовою стратою".