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Долларом по диктатуре. США вводит новые санкции против Беларуси

7 августа, 07:50

Сергей Пономаренко

Санкционный пакет станет своеобразным подарком Лукашенко к годовщине президентских выборов

Сенаторы готовят "подарок" Лукашенко к 9 августа. Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 9 августа, власти США могут объявить о введении нового пакета санкционных мер против Беларуси, где строится тайная тюрьма для противников режима. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в Конгрессе США.

Решение американских сенаторов должно последовать после визита в США лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Ранее Тихановская провела встречу с представителями белорусской диаспоры в Нью-Йорке, на которой заявила, что просила представителей американской администрации в Вашингтоне о расширении санкций в отношении Минска, но не получила конкретных обещаний.

При этом, по информации СМИ, окончательное решение, какие именно санкции вводить против Беларуси, остается за США.

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Украина тоже вводит санкции

Ровно месяц назад, 7 июля, стало известно, что Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси. Предполагалось, что санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны в течение месяца. Ограничения белорусским физлицам, которые подпадают под санкции, должны ввести на срок до трех лет.

"Кабмин согласовал план применения санкций против деятелей режима Лукашенко, которые ранее утвердили решением СНБО", – сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

введение украинских санкций объясняется нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями и насильственным подавлением мирных протестов, применением пыток, а также незаконными задержаниями, в том числе граждан Украины.

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