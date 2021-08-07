Долларом по диктатуре. США вводит новые санкции против Беларуси

Сенаторы готовят "подарок" Лукашенко к 9 августа. Коллаж: "Сегодня"
В понедельник, 9 августа, власти США могут объявить о введении нового пакета санкционных мер против Беларуси, где строится тайная тюрьма для противников режима. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в Конгрессе США.
Решение американских сенаторов должно последовать после визита в США лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Ранее Тихановская провела встречу с представителями белорусской диаспоры в Нью-Йорке, на которой заявила, что просила представителей американской администрации в Вашингтоне о расширении санкций в отношении Минска, но не получила конкретных обещаний.
При этом, по информации СМИ, окончательное решение, какие именно санкции вводить против Беларуси, остается за США.
Украина тоже вводит санкции
Ровно месяц назад, 7 июля, стало известно, что Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси. Предполагалось, что санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны в течение месяца. Ограничения белорусским физлицам, которые подпадают под санкции, должны ввести на срок до трех лет.
"Кабмин согласовал план применения санкций против деятелей режима Лукашенко, которые ранее утвердили решением СНБО", – сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
введение украинских санкций объясняется нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями и насильственным подавлением мирных протестов, применением пыток, а также незаконными задержаниями, в том числе граждан Украины.
- Напомним, что именно 9 августа будет первая годовщина нелегитимных выборов президента.
- Также напомним, что 28 июля президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу со Светланой Тихановской.
- Кроме того, утром 3 августа в одном из парков Киева нашли повешенным гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне").
- Друзья и знакомые оппозиционера назвали его смерть "показательной казнью".
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