Палаци, яхти та виноградники: знайдено "золоті запаси" президента Росії

The Guardian пише, що палаци, яхти та виноградники були надані Володимиру Путіну друзями та олігархами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські електронні листи показують ймовірну "мережу", що містить активи на 4,5 мільярда доларів, пов'язані з міжнародним злочинцем та за сумісництвом президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише The Guardian.

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Гроші диктатора?

Видання пише, що палаци, яхти та виноградники, які, як повідомляється, були надані Володимиру Путіну друзями та олігархами, тепер можуть бути пов'язані з неформальною "мережею", яка володіє активами на суму понад 4,5 млрд доларів (3,7 млрд фунтів стерлінгів).

"Цифровий документальний слід, мабуть, передбачає, що ряд будинків для відпочинку та інших активів, які, як повідомляється, використовувалися російським президентом, які, згідно з наявними записами, належать або належали окремим особам, компаніям та благодійним організаціям, пов'язані через спільне доменне ім'я електронної пошти LLCInvest.ru", – йдеться в повідомленні.

Так, знімок листування, що просочилося, електронною поштою за вересень минулого року припускає, що директори та адміністратори, пов'язані з деякими окремими організаціями, які володіють і керують цими активами, обговорювали повсякденні ділові проблеми, "якби вони були частиною єдиної організації".

Фото – Reuters.

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Водночас експерт із боротьби з корупцією в Росії, який побажав залишитися неназваним, сказав, що висновки викликають запитання щодо того, чи існував рівень "загального управління".

"ТОВ "Інвест" найбільше схоже на кооператив чи асоціацію, в якій його члени можуть обмінюватися благами та майном", – припустив він.

Так, після річного розслідування Проєкт з дослідження організованої злочинності та корупції (OCCRP) та сайт Meduza виявили 86 компаній та некомерційних організацій, представники яких використовують спільне доменне ім'я LLCInvest, часто поряд із корпоративними. Водночас заяви про таємний президентський стан відкидаються, а ланцюжок володіння, що веде до президента Росії, не встановлено. Представник Кремля заявив, що Путін "не пов'язаний і не афілійований із названими вами об'єктами та організаціями".

За даними OCCRP та Meduza, активи, пов'язані з організаціями або корпоративними структурами навколо них, у яких, напевно, використовувався електронний домен LLCInvest.ru, включають:

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палац вартістю 1 мільярд фунтів стерлінгів. У корпоративних записах, які зберігаються в базі даних Spark у Росії, станом на червень зазначено, що майно належить фірмі "Комплекс", материнською компанією якої є "Біном". У директора компанії "Біном" до липня минулого року, мабуть, було зареєстровано електронний домен LLCInvest.ru. Адреса LLCinvest.ru, як і раніше, вказана в Spark як контактна особа;

акри виноградників навколо Геленджицького палацу. Виноградники навколо палацу належать некомерційній організації, заснованій двома соратниками Путіна – Геннадієм Тимченком та Володимиром Колбіним, – які також перебувають під санкціями Заходу. Колбін та інші особи, пов'язані з виноградниками, мають облікові записи електронної пошти LLCInvest.ru;

гірськолижний курорт "Ігора" в Ленінградській області. Відповідно до земельних документів, він належить компанії "Озон", в якій перебуває друг Путіна, голова та найбільший акціонер банку "Росія" Юрій Ковальчук, який перебуває під західним контролем. Обліковий запис LLCInvest.ru є контактною особою в записах Spark материнської компанії Ozon, Relax. Водночас Ozon не пов'язаний з однойменним гігантом електронної комерції, зареєстрованим Nasdaq;

вілла на північ від Санкт-Петербурга. Вілла Селлгрен належала Олегу Руднову, другу дитинства Путіна, і успадкована його сином Сергієм Рудновим через компанію North. Судячи із записів Spark, Руднов використовує адреси електронної пошти LLCInvest.ru;

дерев'яна будівля на північ від Санкт-Петербурга, відома як "Рибальська хата". Електронні листи, що просочилися з будівельної фірми, припускають, що три різні компанії, що використовують доменне ім'я, володіли різними ділянками землі навколо комплексу, а четверта організація LLCInvest – некомерційна організація "Відродження морських традицій" – керувала будівництвом. Той самий фонд, який нещодавно потрапив під західні санкції, володіє двома яхтами, Shellest і Nega, які, за твердженням Мінфіну США, пов'язані з Путіним.

Де активи

Як пише видання, активи компаній LLCInvest на суму 4,5 мільярда доларів включають великі депозити готівкою. Два некомерційні фонди, співзасновниками яких є Тимченко та Колбін, які, згідно з корпоративними записами Spark, використовують це доменне ім'я, мають у своєму розпорядженні значні кошти.

На кінець 2020 року на депозитному рахунку "Розвитку аграрних ініціатив" було 17 млрд рублів (248 млн фунтів стерлінгів), у той час, як у "Розвитку ефективного інвестиційного ринку" було понад 20 млрд рублів (292 млн фунтів стерлінгів) на довгострокових депозитах і майже 5 млрд рублів (73 млн фунтів стерлінгів) у короткострокових депозитах на кінець 2020 року, за даними загальнодоступної звітності.

Водночас LLCinvest – це не стандартний загальнодоступний провайдер електронної пошти, такий як Yahoo, а домен на сервері, що належить Москомзв'язку, телекомунікаційної компанії, що має тісні зв'язки з Банком "Росія".

Так, виявлення загального домену електронної пошти було зроблено шляхом аналізу метаданих, що просочилися, з серверів Москомзв'язку, які, напевно, показують імена відправників і одержувачів електронних листів LLCinvest.ru, тему і час листування. Це було перевірено ще раз із записами з відкритих джерел та окремим витоком вмісту деяких повних повідомлень.

"Москомзв'язок і всі особи, крім однієї, які, напевно, використовували адреси електронної пошти LLCInvest.ru, не відповіли на запити про коментарі. Незрозуміло ні призначення спільної служби електронної пошти, ні мотивація очевидної співпраці з кадрових та логістичних питань", – зазначає видання.

Також немає жодних припущень, що всі користувачі ТОВ "Інвест.ру" причетні до управління активами, які були пов'язані у звітах із Володимиром Путіним. Тільки одна людина, яка використовує обліковий запис електронної пошти LLCinvest.ru як директор декількох компаній, говорила телефоном, коли їй дзвонили. Він заявив про незнання характеру своєї роботи.

Раніше політолог Павло Лузін заявив, що Володимир Путін не контролює Росію повністю. Також екстрасенс та таролог Макс Гордєєв назвав вирішальну дату для президента РФ і пояснив, чому його доля не відпускає.