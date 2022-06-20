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Путін не контролює Росію повністю – політолог

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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20 червня, 14:41
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Павло Лузін розповів про ізоляцію президента РФ
Політолог зазначив, що питання про наступника Володимира Путіна стоїть 10 років.
Політолог зазначив, що питання про наступника Володимира Путіна стоїть 10 років. / Фото: Колаж: Сьогодні

Розмови про те, хто замінить на посаді президента Росії Володимира Путіна, точаться вже давно. Враховуючи чутки про хвороби диктатора, ці розмови посилилися – серед інших на заміну Путіна називають Миколу Патрушева та Сергія Кирієнка.

Про це заявив політолог Павло Лузін в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Ситуація в Росії

За словами політолога, розмови про наступника Володимира Путіна точаться з часів експрезидента РФ Дмитра Медвєдєва.

"Я не схильний перебільшувати ступінь персоніфікації російської системи влади. Все-таки це не Каддафі, який справді спирався на свою родину, плем'я, баланс племен тощо. Це не Сирія до 2012 року, це не Ірак Хусейна, де теж була опора на зрозуміле і вузьке коло осіб та персоналістський режим. Путін вирішує щось у зовнішньополітичній сфері. Наприклад, питання війни вирішував він – із цими генералами, ФСО, напевно, ФСБ, причому не з усіма з ФСБ", – розповів він.

Павло Лузін зазначив, що Путін за два з лишком роки абсолютно ізолювався від поточного управління:

"Тобто коли ти відмовляєшся від управління, відштовхуєшся: "Вирішуйте це без мене, а якщо будуть гострі конфлікти, то прибіжіть до мене – я вже щось вирішу" – це означає, що він повною мірою систему не контролює і не управляє. Він такий самий заручник цієї системи влади".

Політолог заявив, що насправді питання про те, хто буде наступником, існує вже дуже давно – з 10 років:

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"Еліті важливо зберегти баланс, а його зберігати все складніше. Вони ж злякалися в 2010 році ось цих "модернізаційних" починань Дмитра Медвєдєва, у 2011 році в ніжки кинулися просити про рокірування, яке відбулося саме тому, що стало зрозуміло: якщо проводити політичну та економічну модернізацію в Росії, то когось доведеться від влади "відрізати", а заразом – і від багатства. А якщо це зробити, то буде багато незадоволених".

На його думку, нині в Росії процес йде "природним чином", тому що "кількість пирога скорочується", а кількість охочих залишатися біля нього, бути на паях залишається поки що незмінною. Тому питання про наступника завжди існує останні 10 років.

"Тут ще треба розуміти, що відбувається зміна поколінь. Путін – це покоління 50-х – початку 60-х років, Кирієнко, до речі, теж. А є покоління 70-х років, які захоплюють трохи кінець 60-х і початок 70-х, і ці хлопці "голодні", яким 40 з гаком – 50 років, – не у всіх у них можна знайти яхти, замки в Італії, Австрії чи Лондоні. Тобто це зовсім інша публіка, у якої є свої "скелети в шафі", але вони мають уже свою думку щодо майбутнього Росії. І вони не лише в центральній владі перебувають, а й у регіональній", – розповів Лузін.

Раніше журналіст Олександр Мінкін заявив, що в новій Росії не буде наступника президента Володимира Путіна. Розмови про першого заступника глави Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка та інших "претендентів", на його думку, безглузді до краху нинішнього режиму. Також відомий психолог Дмитро Попов розкрив головний страх Путіна.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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