Мінкін пояснив, що стоїть за розмовами про наступника Путіна

За словами журналіста, політика в РФ завжди була такою, що люди боялися, щоб їх назвали наступниками

Олександр Мінкін висловився про розмови про наступника Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

У новій Росії не буде наступника президента Володимира Путіна. Розмови про першого заступника глави Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка та інших "претендентів" безглузді до краху нинішнього режиму.

Про це повідомив журналіст Олександр Мінкін в ефірі "Воздуха".

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За його словами, політика в РФ завжди була такою, що люди боялися, щоб їх назвали наступниками.

"Адже тоді проти них обрушувався чинний президент і всі конкуруючі сили", — сказав Мінкін, коментуючи розмови про першого заступника голови АП Сергія Кирієнка як наступника.

Мінкін вважає: коли режим Путіна впаде, з'явиться історичний шанс, як він з'явився в 1991 році, але тоді обрали собі секретаря свердловського обкому.

"Зараз говорити про те, що Росія має погодитись на якогось там наступника, — навіть розглядати це не треба, треба бути морально готовими до іншого розвитку подій", — наголосив журналіст.

Мінкін додав, що треба говорити про можливі зміни, а не про те, "хто з путінських охоронців став губернатором".

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До речі, це свідчення найжорстокішої підкилимної боротьби кланів. Тобто війна на виживання і Кирієнка першого кинули під танки.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв: журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що у близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті.

Також колишній глава британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав заявив, що Путін незабаром піде з посади, а його замінить секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Можливо, главу країни-агресора хочуть відправити до санаторію.

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Крім того, перший заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, схоже, всерйоз націлився стати наступником Володимира Путіна. Про це заявив журналіст Олександр Невзоров. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи є шанси у Кирієнка стати "спадкоємцем російського престолу" та хто ще бере участь у підкилимній боротьбі за крісло президента РФ.