Джонсон готовий піти у відставку через Україну: що має статися

Джонсон визнав, що може піти у відставку через Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон допустив можливість своєї відставки через Україну. Він заявив, що готовий відмовитися від посади, якби довелося зупинити підтримку Києва.

Про це Джонсон повідомив BBC.

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Британський прем'єр назвав принциповим питанням допомогу Україні. Він переконаний, що лідерство пов'язане з мораллю. А серед обставин, за яких він пішов би у відставку, Джонсон вказав на підтримку України.

"Звичайно, я думаю, що це про мораль. Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", – сказав Джонсон.

Водночас він наголосив, що наразі "не бачить" такої ситуації.

Джонсон розповів, коли Україна зможе почати контрнаступ

Наступ російських окупантів в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. Через це, на думку Джонсона, потрібно підтримати зброєю подальший контрнаступ ЗСУ.

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"Наша військова розвідка вважає, що темпи наступу російської армії в Україні сповільняться в найближчі кілька місяців, оскільки війська вичерпають свої ресурси", — заявив Джонсон.

Він наголосив, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед через вичерпання ресурсів. Саме в той момент важливо допомогти українцям змінити динаміку бойових дій.

"У такій мірі, в якій українці здатні почати контрнаступ, його слід підтримати. Зброєю, яку вони вимагають від нас", — сказав британський прем'єр.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Джонсон нагадав світові, Who is Путін, і виніс вирок політиці поступок. Також ми писали, що Джонсон закликав світ готуватися до тривалої війни в Україні.