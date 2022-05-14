Ексдепутат Держдуми розповів про хвороби Путіна: найгірше – з головою

Геннадій Гудков прокоментував чутки про хвороби Володимира Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін може мати певні вікові захворювання, проте чутки про те, що він смертельно хворий, підтвердження не отримують. Водночас, публічні заяви Путіна змушують сумніватися у його психічному здоров'ї.

Про це розповів ексдепутат Держдуми Росії, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков в ефірі проєкту "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24".

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Коментуючи чутки про те, що Путін тяжко захворів, Гудков зазначив:

"Я думаю, якщо оточення розумітиме, що він уже помирає, то можуть бути величезні сюрпризи для нього... Але я не впевнений, що у нього летальний стан хвороби. Люди хворіють у цьому віці по-різному, кому як пощастить. Але це не заважає їм десятиліттями продовжувати жити, спілкуватися зі своїми сім'ями, рідними та близькими".

Ексдепутат Держдуми висловив сумнів, "наскільки ця хвороба, яку має Путін, може його вибити повністю з колії".

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"Мені здається, у нього з головою найгірше. Подивіться, що він каже, мислить, які перли видає. Хто у нас заснував Україну? Володимир Ульянов-Ленін? Що ж ви хочете після цього від людини", – наголосив Гудков.

На що хворий Путін?

Видання Daily Mail з посиланням на дані американської розвідки повідомляло, що Володимир Путін страждає на мозковий розлад, який спричинений деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла в результаті лікування раку стероїдами.

Колишній соратник Путіна Сергій Пугачов стверджує, що президент РФ довгі роки мав проблеми зі здоров'ям після того, як упав із коня та травмував хребет.

За даними російського видання "Проєкт", це сталося на початку 2000-х, коли президент РФ захоплювався кінним спортом. Ймовірно, через цю травму Путін пізніше почав шкутильгати, а в 2016 році переніс або операцію, або "дуже серйозну процедуру, швидше за все, в області спини", повідомило видання.

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Як з'ясував "Проєкт", до пула лікарів, які супроводжують Путіна, іноді входить нейрохірург – фахівець із травм хребта. Також президента РФ супроводжує хірург-онколог, це породило чутки, що у Путіна рак.