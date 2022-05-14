Экс-депутат Госдумы рассказал о болезнях Путина: Хуже всего – с головой

Геннадий Гудков прокомментировал слухи о болезнях Владимира Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин может иметь определенные возрастные заболевания, однако слухи о том, что он смертельно болен, подтверждения не получают. В то же время, публичные заявления Путина заставляют сомневаться в его психическом здоровье.

Об этом рассказал экс-депутат Госдумы России, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в эфире проекта "Україна разом" на Youtube-канале "Україна 24".

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Комментируя слухи о том, что Путин тяжело заболел, Гудков отметил:

"Я думаю, если окружение будет понимать, что он уже умирает, то могут быть большущие сюрпризы для него... Но я не уверен, что у него летальное состояние болезни. Люди болеют в этом возрасте по-разному, кому как повезет. Но это не мешает им десятилетиями продолжать жить, общаться со своими семьями, родными и близкими".

Экс-депутат Госдумы выразил сомнение, "насколько эта болезнь, которая есть у Путина, может его выбить полностью из колеи".

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"Мне кажется, у него с головой хуже всего. Посмотрите, что он говорит, мыслит, какие перлы выдает. Кто у нас основал Украину? Владимир Ульянов-Ленин? Чего же вы хотите после этого от человека", – подчеркнул Гудков.

Чем болен Путин?

Издание Daily Mail со ссылкой на данные американской разведки сообщало, что Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами.

Бывший соратник Путина Сергей Пугачев утверждает, что президент РФ долгие годы имел проблемы со здоровьем после того, как упал с лошади и травмировал позвоночник.

По данным российского издания "Проект", это произошло в начале 2000-х, когда президент РФ был увлечен конным спортом. Вероятно, из-за этой травмы Путин позже начал хромать, а в 2016 году перенес либо операцию, либо "очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины", сообщило издание.

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Как выяснил "Проект", в пул врачей, которые сопровождают Путина, иногда входит нейрохирург – специалист по травмам позвоночника. Также президента РФ сопровождает хирург-онколог, это породило слухи, что у Путина рак.