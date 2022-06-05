Єрмак показав фото, як США відвантажують для України "гарних пташок"

Україні передадуть гелікоптери / Фото: Колаж: Сьогодні

Західні партнери продовжують допомагати Україні озброєнням у боротьбі з російською агресією. Наразі на базі ВПС США йде завантаження літаків МІ-17 для нашої армії. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак та опублікував відповідне фото.

"МІ-17 для України вже завантажуються на базі ВВС США", – написав Єрмак.

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Військова допомога Україні

Іспанія поставить Україні важке озброєння , а саме: зенітно-ракетні комплекси та бойові танки "Леопард", навчить наших військових, як поводитися з їхньою технікою. Навчання проходитиме на території Латвії.

Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T . За допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації". Також Німеччина надасть Україні радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Крім того, військову допомогу Україні надають 15 країн світу, включаючи США. Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації , До якої можуть призвести удари по території глибоко всередині РФ. Хоча США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї , Штати прагнуть досягти загального розуміння небезпеки ескалації.

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Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили надіслати Києву додаткову військову допомогу.

США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot . Вони увійдуть до нового пакета допомоги у розмірі 40 млрд доларів, нещодавно схваленого Сенатом. Черговий пакет оборонної підтримки України міститиме озброєння та техніку на загальну суму близько 100 мільйонів доларів.

Президент РФ Володимир Путін загрожує Україні новими ударами. За його словами, Росія зробить відповідні висновки, якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії.