США готують для України сучасні комплекси для полювання за путінськими стерв'ятниками

Сполучені Штати профінансують передачу озброєння для України у рамках нового пакету допомоги

США передадуть Україні системи ППО Patriot Колаж "Сьогодні"

США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot Вони увійдуть до нового пакета допомоги у розмірі 40 млрд доларів, нещодавно схваленого Сенатом.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Новий пакет допомоги передбачає військову допомогу Україні у розмірі 20 млрд. доларів. На ці кошти, як пише видання, планується профінансувати передачу української армії систем озброєння, таких як Patriot та далекобійна артилерія.

До пакету також включено понад 8 млрд доларів загальної економічної підтримки України, майже 5 млрд доларів глобальної продовольчої допомоги та більш ніж 1 млрд доларів на підтримку біженців.

Глава Пентагону вперше з початку війни поговорив із Шойгу і зробив важливу заяву

Глава Міноборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони поговорили вперше від початку масштабного вторгнення РФ до України. Остін закликав припинити вогонь біля нашої країни. Про це повідомили у Пентагоні, передає Reuters.

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Міністр оборони США Ллойд Остін поговорив із Сергієм Шойгу та закликав до негайного припинення вогню в Україні.

Крім того, Остін наголосив на важливості збереження ліній зв'язку. Зазначається, що це була перша розмова Остіна з Шойгу з 18 лютого.

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